الفروسية المصرية تكتب تاريخا جديدا في طوكيو

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تلقى منتخب الفروسية المصري إشادة كبيرة من جانب المشاركين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائي منافسات قفز الحواجز الفردي وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.

وجاءت التهنئة بعد أن تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائي الفردي لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصري لمنافسات النهائي في الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصري تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائي الممثلين للعرب في النهائي الفردي بعد خروج ممثلي المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردني إبراهيم بشارات الذي انسحب من المنافسة والسوري أحمد حبشو الذي لم يتأهل.

وأشاد المتواجدون بما قدمه الثنائي والتألق الكبير في منافسات الفردي بعد غياب لسنوات طويلة للفروسية المصرية عن المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية والمستوى المميز الذي ظهر به الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة أصغر فارس يشارك في منافسات الفروسية.

الإشادة التي تلقاها فرسان مصر بعد المشاركة في منافسات الفردي خلال التصفيات اليوم والتأهل للنهائي غدا جاءت بعد بعض الانتقادات لاختيارات قائمة المنتخب المصري للفروسية والتي أثبتت النتائج اليوم صحة الاختيارات بتأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة في انتظار المنافسة غدا في النهائي الفردي قبل دخول منافسات الفرق.