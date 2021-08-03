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إنجاز 4 مشاريع في المنطقة الشرقية توفر 1250 وحدة لمستفيدي "سكني"

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3 مشاريع أخرى تم إنجاز 90% منها

إنجاز 4 مشاريع في المنطقة الشرقية توفر 1250 وحدة لمستفيدي

أعلن برنامج "سكني" عن وصول نسب الإنجاز في أربع مشاريع سكنية للوحدات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية إلى 100%، فيما تجاوزت نسب الإنجاز في 3 مشاريع أخرى 90% تمهيداً لبدء تسليمها للأسر المستفيدة، في إطار حرص برنامج "سكني" على تمكين مستفيديه من تملك المسكن الأول ضمن حلوله وخياراته المتنوعة.

وأوضح "سكني" بأن المشاريع السكنية التي اكتمل إنجازها في ضاحية الواجهة – التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان - هي مشروع "نساج تاون" والذي يوفر 674 وحدة سكنية، ومشروع "واحة مدى" الذي يخدم 282 أسرة، ومشروع "فلل البيرق" بالمبرز الذي يتيح 178 وحدة سكنية للمستفيدين، إضافة إلى مشروع "سرايا الغروب" الذي يوفر 116 وحدة سكنية.

وأشار البرنامج بأن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90% هي مشروع "القطيف البدراني" الذي يوفر 196 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 92%، ومشروع "فلل البيرق" بالدمام الذي بلغت نسبة إنجازه 91% الذي يوفر 959 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع "مد" الذي يتيح 728 وحدة سكنية حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%.

وتشهد المنطقة الشرقية تنفيذ نحو 34 مشروعًا سكنيًّا توفر أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة من أصل 144 ألف وحدة سكنية تتوزع في 101 مشروع يتيحها "سكني" للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرضًا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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