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احمد سامي: سموحه سيختم الدوري بشكل قوي

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احمد سامي: سموحه سيختم الدوري بشكل قوي احمد سامي: سموحه سيختم الدوري بشكل قوي

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عكف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على مذاكرة أوراق فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

ويخوض فريق سموحة تدريباته المتواصلة على ملعبه بالإسكندرية استعداداً لمواجهة إنبي كما عقد أحمد سامي المدير الفني جلسات مكثفة مع لاعبيه بعد استئناف التدريبات عقب الحصول على فترة إجازة مؤخراً بعد تأجيل لقاء بيراميدز في الكأس.

وطالب أحمد سامي لاعبيه بضرورة ختام الدوري الممتاز بصورة قوية وإنهاء البطولة المحلية في مركز يليق بنادي سموحة وما قدمه الفريق على مدار الموسم وهو ما يأتي بالتركيز في اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأكد أحمد سامي للاعبي سموحة أن الجميع مطالب بالتركيز خاصة أن الفريق سيخوض لقاءاته الست المتبقية في حدود 17 يوماً وهو ما يعرض اللاعبون للإجهاد وبالتالي سيكون أي لاعب مرشح للمشاركة بسبب ظروف الإصابات والإيقاف.

في المقابل، بدأ فريق سموحة التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي وهم الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم يلعب في فريق أبوقير للأسمدة.

ويبحث أحمد سامي المدير الفني عن تدعيمات لمركزي الظهير الأيمن والأيسر لتطوير أداء الفريق خاصة أن سموحة عانى من هذين المركزين بشكل واضح.

المصرى اليوم

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