أضاء طريق كوكاكولا بقفازه ومنعته إصابة العين من رؤية الممتاز

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قاتل محمد علي أمام شباكه لنحو 6 سنوات أملاً في ظهور فريق كوكاكولا إلى الحياة الكروية المصرية وهو ما تحقق بالصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم بلوغ الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

رحلة يتذكر الحارس المخضرم تفاصيلها كما لو كانت بالأمس ويعتز بما قدمه حتى وإن كان بعيداً عن الأضواء باستثاء المباراة التاريخية التي قدمها امام الانتاج الحربي في دور الـ32 من كأس مصر والتي تصدى خلالها لركلة جزاء وقاد فريق الدرجة الثانية لإقصاء رفاق حمادة صدقى.

سعادة الحارس محمد علي بالصعود إلى الدوري الممتاز لم تكتمل بسبب إصابة خطيرة على مستوى العين سببت له مضاعفات صحية واختفاء اجباري لبعض الوقت.

الإصابة ليست الحدث الأسوء في القصة ولكن هناك فصلاُ كان أكثر قسوة وتأثيراً على الحارس ستتعرفون عليه خلال الحوار التالي والذي قام به «المصري اليوم» مؤخراً.

في البداية حدثنا عن اصابتك؟

شهدت منطقتي مشاجرة وأثناء خروجي من صلاة الفجر تلقيت بلي خرطوش في العين وهو ما أثر على العصب البصري وسبب فصل في الشبكية، وأخضع لجلسات علاج مكثفة والعديد من الفحوصات ولكن الأطباء أخبروني أن الامر يستدعى السفر إلى الخارج.

كيف تعاملت معك إدارة كوكاكولا؟

النادي تجاهل إصابتي وغيابي رغم كوني كابتن الفريق والجميع لا يتذكر ما قومت به من اجل فريق كوكاكولا باستثناء زملائي في اللذين يحرصون على التواصل معي والاطمئنان على حالتي وفي مقدمتهم المهاجم رضا الويشي.

اشعر باستياء كبير لأن ما قدمته للفريق على نحو 6 سنوات لا يمكن تقديره بثمن وأنا اكثر اللاعبين مشاركة في مباريات مع الفريق خلال كل الدرجات وبطولة كأس مصر.

ما هي خطوتك المقبلة؟

أخذت قرر باعتزال اللعب والاتجاه إلى عالم التدريب ولكن لم يتصل بي أحد من إدارة نادي كوكاكولا حتى الآن ولا أعلم السبب، ورغم ذلك أشعر بالرضا على ما فات وأسعى إلى طموح جديد في الملاعب ولن أتوقف عن العمل والنجاح.