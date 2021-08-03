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"الطاهري" برّر الحاجة إليها بمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية

‬دعا الاتحاد العام للشغل ذو التأثير القوي في تونس، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بتعيين رئيس للوزراء، وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري: "لا يمكننا الانتظار 30 يوماً لإعلان الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "علينا الإسراع في تشكيل الحكومة، لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية".

وتأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة "سعيد" لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.

ولم يعلن "سعيد" حتى الآن عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ، التي حددها في البداية بشهر واحد، لكنه أوضح لاحقاً في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

وبدا أن خطوة "سعيد" المفاجئة في 25 يوليو تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي، الذي تبنّته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.