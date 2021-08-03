أخبار عاجلة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا -
المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان -
للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام -
أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند -
بيراميدز يهزم الجونة بثنائية -
وزير الداخلية الفرنسي: اندلاع حريق كبير في جنوب البلاد -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية.. وحصة من النيل لن تقل

Print
السيسي: حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية.. وحصة مصر من النيل لن تقل : حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية.. وحصة من النيل لن تقل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، إن تطوير قرى الريف المصرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أثارت اندهاش العالم، مضيفًا: «الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش على نص ؟!».

وأضاف الرئيس السيسى- في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، أن القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضى الزراعية، مضيفًا: «حافظوا على ما تبقي من الأراضى الزراعية».

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن تطوير قري الريف المصري سيكون شاملًا، مضيفًا: «هعمل لك اتصالات جوة القرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة».

وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قال الرئيس السيسى: «مبقولش للناس متخلفش، لكن من مصلحتنا تنظيم الموضوع ده علشان نعيش حياة كريمة.. إحنا جايين علشان نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل».

وفيما يتعلق بقضية المياه، قال الرئيس السيسى، «إن حصة مصر من مياه النيل لن تقل إن شاء الله»، موضحًا أنه حتي مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة، مضيفًا: «إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة