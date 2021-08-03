«المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع «الطاقة الذرية» للمتخصصين من الكاميرون

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نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، في مجال تحليل الملوثات في الأغذية، وذلك بالتنسيق أيضًا مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتدريب بعض المتخصصين من جمهورية الكاميرون.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء، وتقديم الدعم الفني لهم، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في الفرص التدريبية التي يقدمها المعمل.

وأضافت عبداللاه، أن ذلك يؤكد على المكانة الهامة والثقة التي يحظى بها المعمل، حيث يسعى لتقديم خدماته المختلفة لدول قارة أفريقيا بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية، مشيرة إلى ان التدريب يشمل طرق التحليل بقسمي السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضحت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، ان التدريب يستمر على مدار شهر كامل بالمعمل يتم خلاله نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء، لافتة إلى أنه من المقرر أن يستقبل المعمل متدربين من أكثر من 5 دول أفريقية بدءًا من النصف الثاني للشهر الجاري للتدريب بأقسام المعمل المختلفة مما يعد هذا نجاحًا كبيرًا للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الأفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.

«المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم دورة تدريبية دولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم دورة تدريبية دولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتخصصين من الكاميرون