«تعليم النواب»: استدعاء الوزير مع بدء جلسات المجلس ولا يوجد شىء في كواليس الوزارة عن القانون الجديد

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تنتظر لجنة التلعيم بمجلس الناوب مشروع القانون الخاص بالتعليم المقرر تقديمه من وزارة التعليم بعد سحبها تعديلات قانون الثانوية العامة التي رفضها البرلمان، ويرى عدد من أعضاء اللجنة أن تجربة الثانوية العامة الأخيرة تحتاج إلى تقييم كبير خاصة ان التنفيذ على ارض الوقع شابه سلبيات كثيرة.

وقال النائب هانى أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا يوجد جديد بالنسبة لقانون التلعيم المقرر ان تقدمه الوازرة للبرلمان بعد رفض مشروع قانون تعديلات نظام الثانوية العامة. وا ضاف لـ«المصرى اليوم»: «لا يوجد شىء في القريب أو حتى في كواليس الوزارة».

وتابع «اباظة»: اللجنة لا تريد ان تتقدم بأي مشروع جديد لقانون التعليم حتى نستطيع تقييم المنظومة الجديدة ونرى ما نجح وما لم ينجح، لأن اللجنة لن تعد قانون لشىء ما زال تحت التجربة.

وقالت النائبة سكينة سلامة عضو اللجنة إن قانون الثانوية العامة الذي تم رفضه من البرلمان وسحبته الوزارة كانت تشوبه سلبيات وملاحظات ويجب أن تكون هناك منظومة تعليم جديدة.

وأضافت: «يجب أن نتاكد ان هناك تكافؤ للفرص وفرص للتحسين والتاكد من ان وزارة الاتصالات ستعطينا معلومات دقيقة وانه لن يحدث أي خطأ في الشبكات»

وحول نية اللجنة لتقديم مشروع قانون للتعليم تابعت «سلامة»: «يجب ان تتقدم الوازرة بمشروع القانون لان المنظومة من الناحية النظرية رائعة ولكن التجربة على ارض الواقع بها مشكلات كثيرة فالنماذج التجريبية لا تمت بصلة للامتحانات الاساسية بشىء من ناحية الوقت والصعوبة وكام ان منصة حصص مصر التي تحدثت عنها الوازرة لم يأتى منها شىء ومن المفترض أن تكون هذه المنصة نموذج استرشادى، كما أن التطبيق أحدث احتقان في الشارع».

وأكدت أن أول ما ستقوم به اللجنة في بداية دور الانعقاد المقبل هو استدعاء وزير التلعيم ليقدم امام اللجنة تقييم شامل للترجبة وسندرس القانون الذي ستعده الوزارة بأجزائه وبعدها سنعدل عليه كلجنة للتعرف على الافكار بدلا من ان تقوم اللجنة بتقديم مشروع غير مناسب للرؤية التي وضعتها الوزارة.

وأشارت النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ان اللجنة تنتظر انتاهء تجربة الثانوية العامة حتى يتم تقييمها بالكامل بعد انتائها لانه لا يجوز تقديم أي راى أو تقييم في المرحلة الحالية حتى نستطيع تحديد المطلوب عمله بالنسبة للقانون الجددي المقرر تقديمه من الوزارة.