رئيس «زراعة النواب»: افتتاح المدينة الغذائية خطوة لتحقيق الأمن الغذائي المصري

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قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، خطوة جديدة في طريق تحقيق الأمن الغذائي المصرى الذي تستهدفه البلاد.

وأضاف «الحصري» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن فكرة تلك المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرحا عملاقا لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، خاصة أن تلك المدينة منشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وتابع: «يحسب للقيادة السياسية خطواتها المتتالية في تأمين الغذاء المصري، خاصة أن عدد كبير من المشروعات القومية حاليا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى والحفاظ على صحة المصريين، مثل مشروعات استصلاح الأراضى وآخرها مشروع الدلتا الجديدة والمشروع القومي لتبطين الترع بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات السمكية، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد حفاظًا على الأمن القومي المصري».

وأشار الحصري، إلى ان الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات،و تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة.

وأكد على أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن خطورة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تتعارض مع أي خطوات للتنمية، حيث لن يشعر المواطن بنتائج وآثار التنمية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

لافتا إلى أهمية زيادة حملات التوعية بخطورة وكذلك التوعية بشأن السلوكيات الغذائية السليمة لاسيما لدى الأطفال والطلاب.

وطالب بتكاتف دور الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم حملات توعية فعالة لمواجهة مثل هذه الظواهر