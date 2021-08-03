أخبار عاجلة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا -
المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان -
للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام -
أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند -
بيراميدز يهزم الجونة بثنائية -
وزير الداخلية الفرنسي: اندلاع حريق كبير في جنوب البلاد -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «زراعة النواب»: افتتاح المدينة الغذائية خطوة لتحقيق الأمن الغذائي المصري

Print
رئيس «زراعة النواب»: افتتاح المدينة الغذائية خطوة لتحقيق الأمن الغذائي المصري رئيس «زراعة النواب»: افتتاح المدينة الغذائية خطوة لتحقيق الأمن الغذائي المصري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، خطوة جديدة في طريق تحقيق الأمن الغذائي المصرى الذي تستهدفه البلاد.

وأضاف «الحصري» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن فكرة تلك المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرحا عملاقا لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، خاصة أن تلك المدينة منشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وتابع: «يحسب للقيادة السياسية خطواتها المتتالية في تأمين الغذاء المصري، خاصة أن عدد كبير من المشروعات القومية حاليا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى والحفاظ على صحة المصريين، مثل مشروعات استصلاح الأراضى وآخرها مشروع الدلتا الجديدة والمشروع القومي لتبطين الترع بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات السمكية، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد حفاظًا على الأمن القومي المصري».

وأشار الحصري، إلى ان الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات،و تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة.

وأكد على أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن خطورة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تتعارض مع أي خطوات للتنمية، حيث لن يشعر المواطن بنتائج وآثار التنمية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

لافتا إلى أهمية زيادة حملات التوعية بخطورة وكذلك التوعية بشأن السلوكيات الغذائية السليمة لاسيما لدى الأطفال والطلاب.

وطالب بتكاتف دور الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم حملات توعية فعالة لمواجهة مثل هذه الظواهر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها