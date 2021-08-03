مصرع شخص ونجله عقب سقوط سيارتهما بإحدى الترع في المنوفية

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لقي شخص وابنه مصرعهما بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد سقوط سيارتهما في إحدى الترع، تم نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، بمصرع أب وابنه داخل سيارة بعد سقوطها في إحدي الترع بدائرة مركز أشمون، وجري انتشال الجثمانين ونقلهما بالإسعاف إلى المستشفى.

أكدت المعاينة الأولية سقوط سيارة كانا يستقلانها بإحدى الترع، وتم الدفع برجال الشرطة والإنقاذ، وتم انتشال الجثمانين، وتحرير محضر بالواقعة، وجار استخراج تصاريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.