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11 وفاة و990 إصابة كورونا جديدة في الاردن

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11 وفاة و990 إصابة كورونا جديدة في الاردن 11 وفاة و990 إصابة كورونا جديدة في الاردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و990 إصابة جديدة بفيروس بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10059 وفاة و772743 إصابة.

وأشار الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الإثنين، إلى تسجيل 392 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 751969 حالة.

ونوه بإجراء 24231 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8542923 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.09 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10715 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 66 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 611 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

 

جي بي سي نيوز

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