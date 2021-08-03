محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمدينة قنا، بحضور المهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وأشرف أمين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع لكونه يهدف إلى وقف الزحف العشوائي في مناطق الإمتداد العمراني، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالى يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري و3 ملايين و660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية .

اجتماع محافظ قنا لمناقشة مشروع حينا

وأضاف «الداودى» أن المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو لاشين أنه تم عقد 5 اجتماعات مع 300 شخص من ملاك الأراضي بمنطقة الحميدات، واجتماعين مع 60 شخص 40 % منهم من الإناث بمنطقة المعنا للتعريف بالمشروع والوقوف على الإحتياجات الفعلية لكل منطقة على حده في اطار المشاركة المجتمعية للمشروع، مشيرا إلى أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع هو التواصل مع الملاك وقادة الرأي وممثلى مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية الخروج بدروس مستفادة وتوصيات من شأنها أن تساهم في تحقيق نقله حضرية تُساعد في تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات المختلفه .

وأضاف أنه تم إعداد بيانات ( الرفع المساحي – الإدارة الهندسية – الجمعية الزراعية ) بمنطقة المعنا، كما تم الإتفاق على منهجية وآليات عملية فحص الملكيات ووضع الإطار العام لمشاركة ملاك الأراضي وآليات التفاوض معهم، وتم تنفيذ عمليات الحصر والمسح الإجتماعى والإقتصادي وجاري العمل على الإنتهاء من دراسة الوضع الراهن على الطبيعة .