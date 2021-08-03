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متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)

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استقبل متحف المجوهرات الملكية، مجموعة من طلاب كلية الصيدلة بجامعة بنى سويف، الثلاثاء لزيارة المقتنيات الملكية الخاصة بأميرات الأٍرة العلوية، في الاسكندرية .

وجاءت الزيارة ضمن حرص الطلاب على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية لزيادة الوعي الثقافي والأثري لديهم من خلال التعرف على حضارة وتاريخ في مختلف العصور.

وأبدى الجميع إعجابهم بالقصر ومعروضاته كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية في نهاية الزيارة، وجرت الزيارة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد .

كما رافق الزيارة المرشدات مروة ربيع وعلا سامى.

وفى سياق متصل استقبل المتحف زيارة جمعية أصدقاء التربية الخاصة بالجيزة، وكان في استقبالهم ومرافقتهم بالشرح لمقتنيات المتحف وقاعاته من قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف المجوهرات الملكية كل من، انجى جابر رئيس قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة، وشيماء رزق عضو قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة.

متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)
متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)
متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)
متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)
متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود سياحية لزيارة مقتنيات الأسرة العلوية (صور)

المصرى اليوم

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