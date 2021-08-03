«الصيادلة»: فتح باب الحجز لدفعة جديدة بماجستير إدارة الاعمال بخصم 40%

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أعلنت نقابة الصيادلة عن فتح باب الحجز لقبول دفعة جديدة من الصيادلة، الراغبين في الحصول على دكتوراة إدارة الأعمال DBA، وماجستير إدارة الأعمال MBA، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بخصم 40% لأعضاء النقابة.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي لها، أن ذلك بناء على التعاون المشترك والمستمر بين نقابة صيادلة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية.

وأضاف البيان أنه تم تحويل نظام الدراسة لـ«اون لاين» لحين رجوع المنشآت التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في شهر أكتوبرالمقبل، وستكون المحاضرات يومين في الأسبوع من الساعة ٦ مساء حتى العاشرة، وتستمر الدراسة لمدة سنتين.