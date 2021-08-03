رفع 80 طن مخلفات تطهير ترع وإزالة 3 حالات تعد على أراضي زراعية بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط قامت برفع 80 طن مخلفات تطهير ترع بناحية قرى الكوم الأحمر ورفاعة والحاج سلام من خلال تنفيذ حملات النظافة، ورفع المخلفات التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة استمرار رؤساء الوحدات المحلية في أعمال رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التبطين وتطهير الترع، وإزالة أي تجمعات للقمامة داخل المدن، مناشدا جموع المواطنين بضرورة مساعدة الجهات التنفيذية من خلال إلقاء المخلفات المنزلية في الأماكن المخصصة لها، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة ومراعاة للمظهر الحضاري.

وأضاف «الداودي» أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت قامت بتشجير مدخل قرية بلاد المال قبلي بالتعاون مع أهالي القرية فضلا عن قيامها بتركيب وصيانة عدد من كشافات الليد بطريق القصير بخانس لإضفاء نوع من المظهر الجمالي على تلك الأماكن المستهدفة.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت قامت بإزالة ثلاث حالات تعد على أرض زراعية على مساحة حوالي 4 قراريط بقرية سمهود، مشددا على ضرورة التعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها في المهد وعدم السماح بعودتها تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.