«IGI العقارية» تتعاقد مع «سوليد للإنشاءات» على إنشاء وتسليم وحدات بالمرحلة الثانية بمشروع «أشجار سيتي»

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أعلنت شركة «IGI العقارية»- إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر- التعاقد مع شركة «سوليد للإنشاءات» لتنفيذ أعمال مقاولات لتسليم وحدات المرحلة الثانية بمشروع «أشجار سيتي» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار حرصها على سرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بـ«أشجار سيتي» والالتزام بالجداول الزمنية للأعمال الإنشائية بالمشروع بأفضل جودة وأحدث تكنولوجيا بما يتماشى مع استراتيجية «IGI العقارية»، ولدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس خالد شتا رئيس مجلس إدارة شركة «IGI العقارية»، أن الشركة عملت على مضاعفة أعمال المقاولات خلال العام الجاري، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المراحل الجديدة من مشروعاتها والتي حققت مبيعات قياسية خلال فترة قصيرة، وفي الوقت نفسه تحسن السوق العقاري بفضل تعليق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورورنا، وبدء التطعيم بالمصل وهو ما ساهم في انتعاش المبيعات العقارية.

وأضاف المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة «IGI العقارية»، أن اختيار إسناد أعمال مقاولات جديدة بمشروع «أشجار سيتي» لشركة «سوليد للإنشاءات» جاء لتوافقها مع المعايير التي تضعها «IGI العقارية» في اختيار شركات المقاولات وهم خبرة الشركة، سابقة أعمالها، وضمان تنفيذها المشروع وفقًا للمقاييس العالمية مع التزامها بجدول التنفيذ ومواعيد تسليم العملاء، كما أن الشركة كانت قد أسندت أيضا في وقت سابق الأعمال الاستشارية وإدارة المشروع إلى شركة Pinnacle-TBH وهي من كبرى الشركات في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي. وعلى نحو آخر، أشار م/شريف مصطفى إلى دراسة إدارة «IGI العقارية» فرص استثمارية جديدة بالقطاع العقاري، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لعملاء أشجار سيتي.

من جانبه قال المهندس كريم فوزي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوليد للإنشاءات»«يسعدنا التعاون مع شركة «IGI العقارية» لتنفيذ أعمال مقاولات بمشروع «أشجار سيتي»، نظرًا لما تتميز به شركة «IGI العقارية» من سجل حافل من الإنجازات كونتها على مدار 27 عامًا منذ تأسيسها تعمل على إنشاء العديد من المشروعات الناجحة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء بمشروعاتها المختلفة مثل «حي الأشجار»، «جاردينيا بارك»، «جاردينيا بارك II»، «جاردينيا سبرينجز»، «أشجار هايتس» و«أشجار سيتي».

وأكد م. كريم فوزي :«التعاون مع شركة «IGI العقارية» إضافة جديدة لسجل أعمال الشركة، والذي يضم العديد من المشروعات العمرانية الناجحة، ونعد بتقديم أفضل جودة في التنفيذ وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية».

يقع مشروع «أشجار سيتي»، بمدينة السادس من أكتوبر بموقع استراتيجي قريب من كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة مثل طريق الواحات، الطريق الدائري، طريق الفيوم، طريق دهشور، وخلف مدينة الإنتاج الإعلامي كما أنه قريب من خدمات رئيسية منها العديد من المولات التجارية والجامعات المشهورة بمدينة السادس من أكتوبر. وتتيح شركة «IGI العقارية» وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترًا تناسب الشباب والأسر الصغيرة وحتى 236 مترًا للراغبين في اقتناء مساحات كبيرة. وبجانب التنوع في المساحة، تعرض تنوع في شكل الوحدة بين وحدات الدور الأرضي بحديقة، ووحدات برووف تيراس أو وحدات دوبلكس بالإضافة إلى وحدات الأدوار المتكررة. وتعمل الشركة خلال الفترة الحالية على استكمال تنفيذ وتسليم الوحدات المباعة بالمشروع بإجمالي 2.000 وحدة ما بين وحدات تم تسليمها وجارٍ تنفيذها.

«IGI العقارية» هي إحدى الشركات المنبثقة من الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية IGI، والتي تأسست عام 1973 وتعد واحدة من شركات القطاع الخاص الرائدة، وتضم شركات متنوعة تعمل في عدة أنشطة وقطاعات منها تصنيع الصلب والبناء وخدمات الدعم النفطي وتجارة السلع الاستهلاكية والأنشطة الزراعية وتجهيز الأغذية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والاتصالات.

ونجحت شركة «IGI العقارية» منذ تأسيسها عام 1994 في إطلاق العديد من المشروعات العقارية الناجحة خاطبت شرائح مختلفة من العملاء منها «جاردينيا بارك»، «جاردينيا بارك II» و«جاردينيا سبرينجز»، وعلى نحو آخر قدمت مشروعاتها «حي الأشجار»، «أشجار هايتس»، «أشجار سيتي» و«أوك بارك»، وسلمت نحو 4،500 وحدة سكنية، تضم ما يقرب من 20 ألف نسمة.

الرقم التسجيلي الضريبي لشركة IGI

200059394