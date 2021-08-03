ضمت 11 عيادة متخصصة.. قافلة طبية لفحص 1975 مريضًا بالمجان في كرموز بالإسكندرية

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بوحدة طب الأسرة بكرموز غربى الإسكندرية، أمس حيث قادها الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل أول الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعمال القافلة بنفسه والتقى بالعاملين والمرضى مستمعا لارائهم بخصوص الخدمة المقدمة بالقافلة.

وقال أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 63 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1975 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 66 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم إجراء 308 تحليلا طبيبا و15 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 109 من مرافقي المرضى وأهالى المنطقة بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 899 مواطن من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

ضمت 11 عيادة متخصصة .. وكيل "صحة الاسكندرية" يقود قافلة طبية لفحص 1975 مريضاً بالمجان فى كرموز (صور)

ضمت 11 عيادة متخصصة .. وكيل "صحة الاسكندرية" يقود قافلة طبية لفحص 1975 مريضاً بالمجان فى كرموز (صور)

ضمت 11 عيادة متخصصة .. وكيل "صحة الاسكندرية" يقود قافلة طبية لفحص 1975 مريضاً بالمجان فى كرموز (صور)