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أغنى الأزواج.. رسميًا انفصال بيل جيتس وزوجته ميليندا

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أغنى الأزواج.. رسميًا انفصال بيل جيتس وزوجته ميليندا أغنى الأزواج.. رسميًا انفصال بيل جيتس وزوجته ميليندا

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انفصل مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بيل جيتس، وزوجته ميليندا فرينش غيتس، رسميا اليوم الثلاثاء، بعد زواج دام 27 عاما.

وأنهى قاضي في مقاطعة كينغ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج في العالم.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن أيا من الطرفين لن يغير كنيته أو يتلقى «الدعم الزوجي» بعد الطلاق، بحسب «سي إن إن» ووكالة «بلومبرغ» الأمريكيتين.

وبشأن تقسيم ثروة غيتس الطائلة، بعد الطلاق، فإن واشنطن دولة ملكية مجتمعية، ما يعني أنه يجب تقسيم جميع الأصول المتراكمة أثناء الزواج بالتساوي في حالة الطلاق، ولكن انفصال غيتس يجري تحت رعاية عقد الانفصال الذي لا زالت تفاصيله مجهولة.

واكتفى القاضي الذي أنهى الطلاق بالتصريح أن عقد الطلاق كان «عادلا ومنصفا».

وبحسب مؤشر مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، يعد بيل جيتس رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بـ151 مليار دولار.

وتزوج بيل جيتس ومليندا غيتس في هاواي في عام 1994، ولديهما 3 أبناء هم جينيفر وروري وفيبي.

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