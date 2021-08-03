★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض ينقصه الاستقرار الإداري، حتى يستطيع الفوز بالبطولات.

وقال عصام مرعي، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يمتلك أفضل العناصر في مصر، وتلك العناصر تستطيع الفوز ببطولتي الدوري والكأس ودوري أبطال افريقيا، ولكن ينقص الفريق الهدوء الإداري والابتعاد عن الأزمات».

وأشار: «أرى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ليس على طموحات جماهير القلعة البيضاء»، مضيفًا :«خلال فترة وجود مجلس مرتضى منصور تم توفير له لبن العصفور وبعد ذلك ترك الفريق وقرر الرحيل».

وأوضح: «أكثر مركز يقلقني في الزمالك هو حراسة المرمى، علو الرغم من وجود 3 حراس كبار ولكن هناك تراجع في مستوى جميع الحراس، بسبب عدم تحديد الحارس الأول والثاني والثالث».