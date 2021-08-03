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عصام مرعي: كارتيرون ليس على طموحات جماهير

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عصام مرعي: كارتيرون ليس على طموحات جماهير الزمالك عصام مرعي: كارتيرون ليس على طموحات جماهير

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يرى عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن الفريق الأبيض ينقصه الاستقرار الإداري، حتى يستطيع الفوز بالبطولات.

وقال عصام مرعي، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يمتلك أفضل العناصر في ، وتلك العناصر تستطيع الفوز ببطولتي الدوري والكأس ودوري أبطال افريقيا، ولكن ينقص الفريق الهدوء الإداري والابتعاد عن الأزمات».

وأشار: «أرى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ليس على طموحات جماهير القلعة البيضاء»، مضيفًا :«خلال فترة وجود مجلس تم توفير له لبن العصفور وبعد ذلك ترك الفريق وقرر الرحيل».

وأوضح: «أكثر مركز يقلقني في الزمالك هو حراسة المرمى، علو الرغم من وجود 3 حراس كبار ولكن هناك تراجع في مستوى جميع الحراس، بسبب عدم تحديد الحارس الأول والثاني والثالث».

المصرى اليوم

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