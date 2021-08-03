صحف ألمانيا تتغنى بحارس الفراعنة وتتحسر على توديع الأولمبياد

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تناولت الصحف الألمانية مباراة منتخب بلادها أمام منتخب مصر في إطار الدور ربع النهائي من منافسات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الفراعنة فوزاً مثيراً على نظيره الأوروبي بنتيجة 31-26 وسط تألق من جميع العناصر وفي مقدمتهم حارس المرمى كريم هنداوي.

وتنوع تناول الصحف الألمانية للمباراة بين النقد الشديد لعناصر الأبيض ومديرهم الفني والإشادة بقدرات لاعبي المنتخب المصري وفي مقدمتهم حارس المرمى.

وفيما يلي يرصد «المصري اليوم» أبرز ما تم تداوله في الإعلام الرقمي الألماني:

الموقع الإلكتروني لصحيفة «bild»

قالت صحيفة bild «غاب المنتخب الألماني عن المباراة وخاصة الشوط الأول وظهر بعجز كبير أمام الدفاع المصري وحارس المرمى هنداوس».

وانتقدت الصحيفة المدير الفني الوطني ألفريد جيسلاسون بسبب عدم قدرته على معرفة جوانب القوة في المنتخب المصري ومعالجة الأمور بين الشوطين.

موقع wz.de

وصفت الخروج بالنهاية السريعة للحلم وأضافت «فشل لاعبو كرة اليد الألمان في ربع نهائي كرة اليد الاولمبية وعادوا من طوكيو بأداء مخيب للآمال ودون ميدالية أو إنجاز يذكر».

وأشار حارس المرمى يوهانس بيتر إلى قوة المنتخب المصري وصلابة دفاعه قائلاً «اصطدمنا بجدار مصري اليوم».

صحيفة merkur

ركزت على رسالة الحارس كريم هنداوي لمهاجم الألمان بعد فشل التسجيل ووصفتها بالسخرية.

وأكملت: «واجه منتخب ألمانيا عقبة كبيرة في طريق الميدالية وهي ضرورة التغلب على منتخب مصر بطل أفريقيا في كرة اليد».

وقدم كريم هنداوي أداءً رائعاً في لقاء ألمانيا واحبط الكثير من المحاولات الهجومية للفريق الأبيض وهو ما ساهم في انتصار الفراعنة.