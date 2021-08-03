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أطلق بنك مصر، الثلاثاء، مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «أونلاين» لأول مرة في مصر تحت إشراف هيئة رقابة شرعية.

وتعد المرابحة إحدى الخدمات الرقمية تحت مظلة بنك مصر إكسبريس الرقمية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية سيتم إطلاقها مستقبلاً.

وتتميز مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين بالعديد من المميزات منها، تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني وكذلك متابعة خطوات المرابحة خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات دون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، ويتم الحصول على المرابحة خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، وتبدأ المرابحة من 100 ألف جنيه مصري وحتى 2 مليون جنيه مصري بعائد تنافسي كما يتم تطبيق مبادرة البنك المركزي وفقاً للشروط والأحكام .

وكان بنك مصر قد أطلق منتج إكسبريس أونلاين كأول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، بجانب ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً للعملاء، وإطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online بإتاحة باقة جديدة من الخدمات.