أبرزهم زياش.. هؤلاء هم المرشّحون للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الصيفي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ تشيلسي بداية سريعة لموسم الانتقالات الصيفية في المرة الماضية، لكن أبطال أوروبا لم يتخذوا خطوة كبيرة بعد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطيلة الأسابيع الماضية تم ربط البلوز برحيل مجموعة من لاعبيه على سبيل المثال تينو ليفرامينتو وحكيم زياش، بينما تؤكد تقارير صحفية أخرى أن النادي اللندني اقترب من التوقيع مع إيرلينج هالاند و ديكلان رايس، ويبقى أن نرى ما هي خططهم.

ومع ذلك، من المُحتمل أن يكون هناك المزيد من اللاعبين الراحلين أولاً، حيث يمكن لبعض الأسماء الكبيرة الخروج من ملعب ستامفورد بريدج قريبًا، حيث يسعى تشيلسي إلى البناء على نجاحه في دوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي.

دعونا نلقي نظرة على 5 لاعبين يمكن أن يغادروا تشيلسي قبل موسم 2021-22..

5- حكيم زياش:

كان حكيم زياش يتوقع الكثير بعد انضمامه إلى تشيلسي من أياكس الهولندي الصيف الماضي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

كان زياش مهاجمًا مبدعًا للغاية، وقد برع في أياكس ولعب دورًا رئيسيًا خلال موسم 2018-2019، حيث وصل عمالقة الدوري الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، لم يستمتع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بأفضل المواسم في المرة الماضية.

لعب النجم الدولي المغربي 15 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. لقد كان لاعبًا في الفريق حيث فاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وليس من المستغرب أن نرى اللاعب الشاب مرتبطًا بالابتعاد. تم اقتراح أي سي ميلان وأتلتيكو مدريد وليون كوجهات مُحتملة له.

4- إيمرسون بالميري:

كان إيمرسون بالميري ظهيرًا أيسرًا عالي التصنيف خلال فترة عمله في الدوري الإيطالي، ولم يشارك في صفوف تشيلسي منذ انضمامه إلى النادي من روما في يناير 2018 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

تم تفضيل ماركوس ألونسو وبن تشيلويل قبله، ووجد إيمرسون صعوبة في اللعب. خاض اللاعب الدولي الإيطالي مباراتين بديلين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وبدا لفترة من الوقت أنه سيفتقد إلى تشكيلة إيطاليا في بطولة أوروبا.

شارك إيمرسون في 70 مباراة فقط في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى تشيلسي، ويجب أن يحاول اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مغادرة النادي هذا الصيف. تم ربط نابولي كوجهة محتملة للظهير الأيسر.

3- كيبا أريزابالاجا:

قلة من الناس توقعوا أن يكون انتقال كيبا أريزابالاجا مع تشيلسي كارثة من هذا القبيل.

أصبح الدولي الإسباني أغلى حارس مرمى في كرة القدم العالمية عندما دفع تشيلسي لأتلتيك بيلباو 72 مليون جنيه إسترليني في عام 2018. تم التوقيع كبديل عن تيبو كورتوا المتجه إلى ريال مدريد، سيكون من العدل القول إن كيبا لم يستمتع بوقته في الدوري. الدوري الممتاز.

لم يستقبل مشجعو تشيلسي أخطاء الحارس، وقررت الإدارة التوقيع مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 22 مليون جنيه إسترليني. ميندي الآن هو الحارس المفضل للمدرب الألماني توماس توخيل. قام كيبا ببدء ستة مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويجب أن تكون هذه الصفقة واحدة من الأسوأ في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- كالوم هودسون أودوي:



موهبة هودسون أودوي لم تكن موضع تساؤل أبدًا، لكن على المرء أن يتساءل عما إذا كان سيحقق إمكاناته في تشيلسي.

سعى بايرن ميونيخ بشدة للحصول على توقيعه قبل عدة مواسم، ولكن هودسون أودوي قرر البقاء في تشيلسي وصاغ صفقة جديدة في عام 2019. ومع ذلك، لم يثبت الدولي الإنجليزي مكانه في التشكيلة الأولى، ولا يزال لاعبًا في الفريق.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لم يثير إعجاب المدرب الألماني توماس توخيل بما يكفي، وعاد بايرن ميونيخ مرة أخرى للتواصل مع اللاعب.

1- تامي أبراهام:

كانت معاملة توماس توخيل لتامي أبراهام مفاجئة، على أقل تقدير.

نتيجة لأكاديمية تشيلسي، استمتع أبراهام بموسم جيد 2019-20 مع النادي وكان من المتوقع أن يبني على ذلك. على الرغم من ذلك، بالكاد ظهر أبراهام في الموسم الماضي تحت إدارة توخيل، الذي غالبًا ما ترك المهاجم خارج التشكيلة الأساسية.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسجل ستة أهداف وقدم مساعدة واحدة. يقال إن تشيلسي سعيد بالتخلي عن المهاجم، ويقال إن أرسنال ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد جميعهم مهتمون بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي.