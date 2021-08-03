أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم -
"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة -
تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد -
خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية» -
أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة» -
إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني -
حركة «النهضة» ترفع مجموعة من المطالب للرئيس سعيّد -
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف -
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الأولي من تنسيق رياض الأطفال (تفاصيل)

Print
محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الأولي من تنسيق رياض الأطفال (تفاصيل) محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الأولي من تنسيق رياض الأطفال (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، تنسيق القبول برياض الأطفال المرحلة الأولى «كي جي وان» للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية لغات المتميزة، للعام الدراسى 2020 / 2021 وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال «سعد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، حيث أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام القادم.

وأضاف أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة على حدة على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية (www.Kg-alex.com ) وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد

الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد

خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني

إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني