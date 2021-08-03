محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الأولي من تنسيق رياض الأطفال (تفاصيل)

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اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، تنسيق القبول برياض الأطفال المرحلة الأولى «كي جي وان» للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية لغات المتميزة، للعام الدراسى 2020 / 2021 وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال «سعد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، حيث أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام القادم.

وأضاف أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة على حدة على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية (www.Kg-alex.com ) وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء.