"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

★ ★ ★ ★ ★

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 178 يوماً 1934 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد في كل من مناطق: الرياض، والجوف، وعسير.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.