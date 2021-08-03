السبت المقبل .. بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للإلتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، إبتداء من السبت القادم وحتى ١٩ أغسطس الجاري، وذلك وفقاً للخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة منعاَ للتزاحم وتفادي العدوي بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بالكلية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg حيث يتم التسجيل إلكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، لافتا إلى أن الإختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأضاف "عبدالله" أن الإختبارات تتضمن اختبارات رياضية لقياس القدرات الرياضية للطالب المتقدم للكلية عن طريق لجنة يتم تشكليها من أساتذة الكلية، ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار بدني ومهاري ويحصل على 70 درجة على الأقل فى هذا الإختبار، فضلا عن اختبار ذكاء ومعلومات عامة، يتضمن مجموعة من الأسئلة للتخصص المتقدم إليه الطالب فى الكلية، ويشترط أن يحصل الطالب على 30 درجة على الأقل فى هذا الإختبار.

وأشار عبدالله، إلى أنه سيتم إجراء كشف طبى لقياس مدى اللياقة الطبية للطلاب المتقدمين، والتأكد من عدم وجود إصابة أو إعاقة تمنع الطالب المتقدم من الإلتحاق بالكلية.

وتشترط كلية التربية الرياضية على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية عبارة عن: بالنسبة للبنين فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.