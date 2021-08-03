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انتهاء خدمة قنصل في الإسكندرية.. والمحافظ يودعه (صور)

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ودع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير يوسف بن صالح القهرة، قنصل عام المملكة العربية في الاسكندرية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل للمملكة، الثلاثاء، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات والسلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

وأهدى المحافظ سفير السعودية «مفتاح الإسكندرية» تكريماً لدوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأشاد بإدارته الناجحة خلال فترة تواجده في الإسكندرية والاهتمام الكبير الذي أبداه بالاستثمارات السعودية بالمحافظة، مقدماً جزيل الشكر والتقدير إلى السفير على ذلك الدور المتميز.

وأكد الشريف أن العلاقة بين دولتي والسعودية تشهد تطورًا ملحوظ لم يحدث من قبل.

من جانبه، أعرب سفير السعودية عن مدي سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، ممتن بجزيل الشكر إلى كرم أهل وشعب الإسكندرية، مؤكداً أنه بدأ عمله وكان هدفه تقديم صورة مشرفة لبلاده، وأنه وجد كل تعاون ودعم من جميع المسؤولين بالمحافظة.

وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام الغرف التجارية والصناعية العربية، أن «غرفة الإسكندرية» تمثل نموذج لمجتمع الأعمال نفتخر به، كما وجه الشكر لقنصل المملكة العربية السعودية سعادة السفير يوسف بن صالح القهرة على مجهوداته خلال فترة عمله.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، ان السفير يوسف بن صالح القهرة قدم الكثير خلال فترة عمله، خاصة خلال جائحة كورونا، فهو دائماً مشارك ومتعاون، واليوم يعد رسالة حب وتقدير له على ماقدمه خلال فترة عمله.

انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)
انتهاء خدمة قنصل السعودية فى الاسكندرية .. و"القهرة": هدفى تقديم صورة مشرفة لبلدي (صور)

المصرى اليوم

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