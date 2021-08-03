السبت .. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة طنطا

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أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية (قسمي التربية الفنية- والتربية الموسيقية) وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 فقط، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 19 أغسطس الجارى.

أكد رئيس الجامعة على فتح معامل الحاسب الآلي بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفني للتمريض لتسجيل الطلاب وحجز مواعيد الاختبارات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov.eg على شبكه الانترنت في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات ‏الصادر في هذا الشأن تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لاستقبال طلاب «القدرات» للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قسمي التربية الفنية والموسيقية بمقر كلية التربية النوعية بشارع بطرس بطنطا، واختبارات القدرات لكلية التمريض بمقر الكلية بالمجمع الطبي، واختبارات القدرات للمعهد الفني للتمريض بمقر المعهد بالمجمع الطبي.

وأضاف القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2020 والراغبين في نقل قيدهم إلى كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية التوجه لإدارة الكلية للاستفسار عن كيفية اجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021/2022 في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين في التسجيل وحجز اختبارات القدرات تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد (2) صورة شخصية فوتوغرافية، وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالكلية إلكترونيًا عن طريق «ATM».