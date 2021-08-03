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مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج

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لقى اليوم طالب مصرعه، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 20 بإتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة محمد. ع. ح «47 سنة- سائق» ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده وإصطدم بسيارة «نقل» قيادة معتز. م. م «40 سنة – سائق» ويقيم بالجيزة، ونتج عن الحادث مصرع «أنس. م. م»17 سنة- طالب ويقيم بدائرة مركز جرجا من مستقلي السيارة الأولي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي المنشاة المركزي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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