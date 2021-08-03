«البيطريين» تنظم قافلة طبية بيطرية بالفيوم في إطار مبادرة «حياة كريمة»

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نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع النقابة الفرعية بالفيوم، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، قافلة طبية بيطرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وفى إطار الدور المجتمعى للنقابة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن القافلة البيطرية بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، هي باكورة القوافل البيطرية ضمن المشاركة المجتمعية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن النقابة تتبنى حملة لإجراء قوافل طبية بيطرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالفيوم، أن القافلة شهدت مشاركة كثيفة من حديثي التخرج للتدريب واكتساب الخبرات، والمهارات اللازمة للعمل الحقلي، في عدة مجالات قدمتها القافلة لصغار المربين بالقرية الخدمات البيطرية بالمجان، منها: الفحص التناسلي «سونار وجراجة»، وعلاج أمراض باطنة، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ( رش- تجريع)، وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب والدواجن.

وقال الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن القوافل البيطرية التي ستنظمها النقابة تأتى تماشيا مع توجه الدولة لتنمية الريف ومبادة «حياة كريمة»، حيث استشعرت النقابة دورها المجتمعى في ذلك، ودور الأطباء البيطريين في هذا السياق، لذا سيتم إطلاق مجموعة من القوافل البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد مبروك، منسق عام القوافل الطبية البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن قافلة الفيوم هي أول قافلة طبية بيطرية مجتمعية خدمية تدريبية، إنطلاق من الدور المجتمعى الحقيقى الذي تقدمه النقابة، مؤكدا على استمرار النقابة في هذا النهج لدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية.