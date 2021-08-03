تقارير: ليفربول يحصن محمد صلاح بأعلى راتب في الفريق

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يخطط فريق ليفربول الإنجليزي، لتحصين محمد صلاح نجم الفريق وهدافه، بعد أن أصبح اللاعب هدف العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد في ليفربول بشأن مستقبل نجمه المصري، والذي ينتهي عقد الحالي في يونيو من عام 2023.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» البريطاني، فإن إدارة الريدز تنوي مكافأة صلاح بمنحه عقدا محسنا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن محمد صلاح يحصل حاليًا على راتب قدره 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وذكرت أن إدارة ليفربول تسعى الآن لمنحه عقدا جديدا سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن اللاعب المصري سبق أن ألمح إلى إمكانية لعبه في الليجا مستقبلا، في حوار سابق.

ويلعب محمد صلاح في ليفربول منذ يوليو 2017 قادما من نادي روما الإيطالي.

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