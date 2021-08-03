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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية

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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية
صادرت 300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت (130) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون دون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محال الخياطة العسكرية، وسُلّم المخالفون للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصُودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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