اتحاد الهجن وجامعة الطائف يطلقان مبادرة "الإعلام الجامعي"

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في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد

استقبل رئيس جامعة الطائف أ.د. يوسف عسيري في مكتبه أمس الاثنين، محمد البلوي رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان، ولي العهد وعضو مجلس الاتحاد السعودي للهجن، وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات وتفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام في أنشطة الاتحاد؛ ومن ضمنها مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.

وقال رئيس الجامعة: "إن هذا التعاون المثمر والاتفاق بين الجهتين، يؤكد حرص جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن على ما يخدم الجامعة والاتحاد، ويعزز الشراكة بينهما". وأضاف سعادته: "نوثِّق ونجدد تفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال، التي وقعت مع الاتحاد السعودي للهجن، ونسعى في الجامعة إلى التنسيق المتكامل عبر العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة، وهذه المبادرة تعزيز لهذا التكامل بين الجهتين".

من جهة أخرى قال محمد البلوي رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد:

"مشاركة طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال في المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، ضمن المبادرات النوعية العديدة التي حرص رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على وجودها ودعمها، وقد حظيت بالعديد من الإشادات، وكانت تجربة ناجحة ظهرت نتائجها من خلال تميز العديد من طلاب المبادرة، وكذلك حصول بعضهم على فرص وظيفية في منصات إعلامية رائدة". كما أضاف البلوي أن رئيس اتحاد الهجن قد وجه بتطوير هذا التعاون من أجل تحقيق نجاحات أكبر لهذه التجربة الأولى من نوعها، وبناء مشهد إعلامي قوي يعتمد على جيل شاب مؤهل مهنيًّا بجميع الخبرات الإعلامية اللازمة، كما وجه البلوي شكره لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، على دعمه لهذه المبادرة.