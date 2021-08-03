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فريق استشاري من صحة الطائف يجري 5 عمليات بمستشفى ظلم

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فريق استشاري من صحة الطائف يجري 5 عمليات بمستشفى ظلم فريق استشاري من صحة الطائف يجري 5 عمليات بمستشفى ظلم
يهدف لتخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج بمقر إقامتهم

فريق استشاري من صحة الطائف يجري 5 عمليات بمستشفى ظلم

أجرى اليوم الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام.

ويتكون الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة؛ منها الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف بالتنسيق مع إدارات المستشفيات لحجز مواعيد المراجعين ومن يحتاجون لخدمات الفريق؛ حيث يقوم الفريق بإجراء عمليات جراحية، والكشف على المراجعين.

ونفذ الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية 11 زيارة أجرى خلالها أكثر من 35 عملية منظار، والكشف على الكثير من المراجعين من مرضى القلب والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأدخلت صحة الطائف ضمن البرنامج عددًا من الخدمات؛ منها جراحات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأطفال، إضافة لزيادة تخصصات الاستشاريين في الفريق.

وتهدف "صحة الطائف" من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج بمقر إقامتهم وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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