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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات "الصحة" تؤكد أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات؛ نظراً لسرعة انتشارها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1075) حالة مؤكدة وتعافي (1113) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10575) حالة؛ منها (1433) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (528952) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (510107) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8270) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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