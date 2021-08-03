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الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:08 مساءً
"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:08 مساءً
تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:56 مساءً
الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:48 مساءً
خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 مساءً
أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 مساءً
إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 مساءً
حركة «النهضة» ترفع مجموعة من المطالب للرئيس سعيّد
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 مساءً
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش المصري يعلن ضم سلاح جديد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 03:54 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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