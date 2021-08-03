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لأول مرة.. وفد أممي يزور «زراعة الإسكندرية» لإنشاء مركز تعليمي خدمي بمصر (صور)

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استقبل الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، والدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية، الثلاثاء، الدكتور عمر عابدين، منسق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المشروع في ، وذلك لمناقشة إنشاء أول مركز تعليمي خدمي متميز في مصر بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية.

وقال العميد أنه سيتم ربط المركز بالقطاع الزراعي الصناعي في مصر من خلال مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لتصنيع وتكثيف وتجفيف وتعبئة جميع سلالات فاكهة الطماطم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ،والذي سيتم تمويله من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى (AICS).

وقال الدكتور صبحى سلام، وكيل الكلية، أنه يهدف المركز إلى المساهمة في تقليل الفاقد في فاكهة الطماطم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سبل إنشاء المركز من حيث الهيكل الإدارى والفنى والتمويل بالأجهزة والمعدات والدلائل التدريبية في التقنيات الحديثة لصناعة الطماطم في مصر وسبل ضمان استمرارية واستدامة المركز مع امكانية تقديم الخدمات التدريبية لحوالي 1000 من المزارعين والخريجين والمستثمرين.

كما تم خلال الزيارة تنظيم جولة تفقدية بالكلية تضمنت مصنع الألبان مصنع الصناعات الغذائية ومعمل ميكروبات الالبان وبحوث الجبن ومعمل سلامة الغذاء بالكلية.

حضر اللقاء مجموعة من الأساتذة المتخصصين من قسمى الخضر وعلوم وتقنية الأغذية.

لأول مرة .. وفد أممي يزور "زراعة الاسكندرية" لإنشاء مركز تعليمى خدمي فى مصر (صور)
لأول مرة .. وفد أممي يزور "زراعة الاسكندرية" لإنشاء مركز تعليمى خدمي فى مصر (صور)
لأول مرة .. وفد أممي يزور "زراعة الاسكندرية" لإنشاء مركز تعليمى خدمي فى مصر (صور)
لأول مرة .. وفد أممي يزور "زراعة الاسكندرية" لإنشاء مركز تعليمى خدمي فى مصر (صور)

المصرى اليوم

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