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أسينسيو يقود إسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020

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أسينسيو يقود إسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020 أسينسيو يقود إسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020

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تمكن منتخب إسبانيا من الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد في إطار مباريات الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم باولمبياد طوكيو 2020.

شهدت المباراة تمركز دفاعي قوي من كلا المنتخبين مع عدد من المحاولات الهجومية القليلة التي لم تسفر عن أهداف خلال الوقت الأصلي، وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد في الأشواط الدفاعية عند الدقيقة 115.

وضرب منتخب إسبانياً لكرة القدم موعداً نارياً مع البرازيل في المباراة النهائية لمنافسات طوكيو 2020، فيما سيخوض منتخب اليابان لقاء الميدالية البرونزية أمام المكسيك.

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