وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوي الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان تحت عنوان "إدارة التطوير المستمر واستشراف مستقبل الكلية"، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بحلوان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

تضمن المؤتمر عرض تقارير الإنجاز الأكاديمي والمؤسسي لقطاعات الكلية والوحدات التابعة لها، وتكريم رموز ورواد الكلية الذين ساهموا بمجهوداتهم و خبراتهم الأكاديمية والعلمية داخل كليات التربية الرياضية.

رحب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بجميع السادة الضيوف المشاركين في المؤتمر في مقدمتهم وزير الشباب والرياضة رمز العطاء وصاحب الإنجازات الملموسة علي أرض الواقع، ورئيس جامعة حلوان الذي تأتي فعاليات المؤتمر تحت رعايته، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع أساتذة الكلية والجهاز الإداري لها.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته للمشاركة في المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور لفيف من الأساتذة والعلماء ورواد الكلية، مشيراً إلي الاهتمام البالغ من قبل رئيس جامعة حلوان بكلية التربية الرياضية كصرح علمي تربوي كبير.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن هناك أساتذة كبار من كلية التربية الرياضية يتمتعون بقدرات وخبرات علمية عظيمة، وتكريمهم اليوم في المؤتمر السنوي للكلية يمثل رسالة احترام ووقار.

أكد وزير الرياضة علي ضرورة الاهتمام بالبحث عن آليات التطوير والتحديث الدائم لمختلف العلوم الرياضية التي يتم تدرسيها لتوافق كافة التغيرات، والخروج بتوصيات بناءة في الشأن من خلال الخبرات الأكاديمية المشاركين في المؤتمر السنوي للكلية.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد نجم أن كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان هو البيت الأول لوزير الشباب والرياضة ، ولنا أن نفخر في جامعة حلوان بأن الدكتور أشرف صبحي أول وزير للشباب والرياضة متخصص من كلية التربية الرياضية، مرحباً بتواجده في صرح الكلية مشاركاً في فعاليات المؤتمر السنوي للكلية.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلي الدعم الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة لكلية التربية الرياضية بحلوان والتي تشهد خلال المرحلة الراهنة تطوير علي صعيد البنية التحتية بها جنبًا إلي جنب مع تطوير المناهج التعليمية، مقدمًا الشكر والعرفان لجميع منظمي المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.