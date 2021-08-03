أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم -
"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة -
تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد -
خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية» -
أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة» -
إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني -
حركة «النهضة» ترفع مجموعة من المطالب للرئيس سعيّد -
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف -
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزارة الرياضة تهنيء منتخب اليد بعد الإنجاز التاريخي

Print
وزارة الرياضة تهنيء منتخب اليد بعد الإنجاز التاريخي وزارة الرياضة تهنيء منتخب اليد بعد الإنجاز التاريخي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي الوطني لكرة اليد بمناسبة التأهل التاريخي لدور نصف النهائي بمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان.

واستطاع منتخب اليد التأهل بعد الفوز على منتخب المانيا بنتيجة ٣١-٢٦ بعد أداء متميز قدمه منتخب الفراعنة على مدار شوطي المباراة ليقطع تذكرة التأهل للمربع الذهبي والمنافسة على ميدالية أوليمبية حيث سيواجه منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المقبلة.

وثمن وزير الرياضة على أداء لاعبي منتخب اليد الذي قدموه حتي الآن في اولمبياد طوكيو، وقدرتهم على الفوز في المباريات التي خاضوها في مختلف مراحل البطولة، متوقعاً مزيد من الانتصارات لمنتخب اليد وتحقيق ميدالية أوليمبية تضاف لسجل الانجازات الرياضية .

واعرب الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبي المتنافسين في الألعاب الفردية بدورة الألعاب الأوليمبية، وإسعاد المصريين بالفوز بميداليات أوليمبية، على غرار السعادة التي يدخلها منتخب اليد في قلوب المصريين بأدائه ونتائجه المتميزة ليكون من ضمن أبطال العالم في كرة اليد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية