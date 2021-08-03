4 أسباب تدفع ريال مدريد إلى التعاقد مع مدافع هذا الصيف

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يتجه ريال مدريد إلى خوض موسم 2021-22 وسط حالة من الغموض هذا لأنه، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، لن يكون لدى لوس بلانكوس شراكة دفاع مستقر على مستوى عالمي.

مع وجود سيرجيو راموس بالفعل في باريس سان جيرمان وانضمام رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد، فقد ريال مدريد أحد أفضل ثنائيات قلب الدفاع في السنوات القليلة الماضية في فترة انتقالات واحدة.

في حين أن ريال مدريد تعاقد مع ديفيد ألابا في الصيف، فهو ليس قلب دفاع متقلب. لذا يحتاج النادي إلى مُتخصص في هذا المركز.

لديهم اثنان فقط من قلب الدفاع المعترف بهما وهما إيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز. فيكتور تشوست وجيسوس فاليخو، أصبحا الاختيار الرابع لقلب الدفاع، والذي قد يكون عرضًا محفوفًا بالمخاطر في حالة تعرض خيارات الاختيار الأول لإصابات.

إليكم نظرة على أربعة أسباب تجعل ريال مدريد يتعاقد مع قلب دفاع جديد هذا الصيف:

4- ريال مدريد يفتقر إلى شخصية راموس:

ترك خروج سيرجيو راموس من ريال مدريد فجوة كبيرة في قلب دفاعهم.

كان راموس في قلب دفاع ريال مدريد، مما أدى إلى إحباط مهاجمي الخصم لسنوات عديدة. لقد حشد الخط الخلفي ببراعة، وتوجيه وتحسين جميع المدافعين الآخرين من حوله.

لكن رحيل قلب الدفاع إلى باريس سان جيرمان ترك ريال مدريد بدون موجود بديل موثوق به في الدفاع. إن أمثال ناتشو فرنانديز وإيدر ميليتاو معرضون للخطأ، في حين أن الشباب خيسوس فاليجو وفيكتور تشست يفتقرون إلى الخبرة.

جلب ريال مدريد ديفيد ألابا من بايرن ميونيخ. لكن هناك شكوك حول ما إذا كان سيكون كافيًا لتعزيز دفاعهم بعد أن غادر رافائيل فاران مدريد أيضًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وبالتالي، يجب أن يكون قلب دفاع جديد موثوق به هدفًا مباشرًا لريال مدريد في فترة الانتقالات.

3- قد يكون الاعتماد على الشباب مكلفًا:

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت تقارير أن ريال مدريد قد يتطلع إلى استخدام خيسوس فاليخو أو فيكتور تشوست كلاعب قلب دفاع رابع في الفريق الأول الموسم المقبل بدلاً من إضافة صفقات جديدة.

في حين أن الترويج لهؤلاء الشباب ليس اقتراحًا سيئًا، فإن الاعتماد عليهم لملء العمق في الخلف قد يكون مكلفًا للوس بلانكوس.

فاليخو، على سبيل المثال، فشل في إثبات نفسه خلال فترات الإعارة الأخيرة في ولفرهامبتون واندرارز وغرناطة. لقد مرت سنوات منذ أن لعب كرة قدم فعالة مع إينتراخت فرانكفورت.

لذلك فمن المشكوك فيه ما إذا كان بإمكان فاليخو الأداء بالمستوى المطلوب. كما شوهد الموسم الماضي، مع كل الإصابات في معسكر ريال مدريد، فإن عمق قلب الدفاع ليس شيئًا للتجربة.

وفي الوقت نفسه، يعتبر تشوست لاعبًا شابًا لائقًا، لكن لا يبدو أنه مستعد ليكون قلب دفاع الفريق الأول الموسم المقبل حتى الآن. وبالتالي سيكون من المجازفة بالنسبة لريال مدريد الاعتماد على مثل هؤلاء المدافعين الشباب، ولهذا السبب يجب عليهم السعي للحصول على قلب دفاع أكثر خبرة في الصيف.

2- يحتاج ريال مدريد إلى العمق في قلب الدفاع للمنافسة في جميع المسابقات:

مصدر قلق كبير لريال مدريد مع اقتراب الموسم الجديد هو افتقارهم إلى العمق في مركز قلب الدفاع، مما قد يؤثر عليهم في المنافسة على جميع الألقاب. في الموسم الماضي، كانت إصابات سيرجيو راموس وإيدر ميليتاو تعني أن ريال مدريد، في بعض الأحيان، لم يكن لديه سوى اثنين من قلب الدفاع متاحين للعب بدون دعم على مقاعد البدلاء.

الآن، بعد رحيل كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران، لم يكن لدى ريال سوى اثنين من لاعبي قلب الدفاع المعترف بهم وهما إيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز، في حين يمكن أيضًا استخدام ديفيد ألابا لملء المركز.

أي إصابات للاعبين المذكورين قد تعني أن هناك احتمالية أن ينكشف افتقار ريال مدريد للعمق في الدفاع بشكل كبير. لذا فإن إضافة قلب دفاع آخر من شأنه أن يمنح ريال مدريد عمقًا كبيرًا ويمكنه من التنافس على جميع الألقاب الكبرى.

1- الإستفادى من ألابا في مركز الظهير الأيسر:

ديفيد ألابا هو أحد أكثر اللاعبين تنوعًا في أوروبا حاليًا. بدأ كظهير أيسر ولكن يمكنه الآن اللعب كقلب دفاع وكذلك لاعب خط وسط دفاعي.

ظهر مدافع ريال مدريد بشكل رائع للغاية رفقة منتخب النمسا خلال مُنافسات بطولة يورو 2020، ويأمل في جلب نفس الشيء إلى العاصمة الإسبانية الموسم المقبل أيضًا.

لعب ألابا في كل من قلب الدفاع والظهير الأيسر في الماضي. ولكن كما رأينا في اليورو، فإن أفضل مركز لألابا هو مركز الظهير الأيسر. في البطولة، احتل ألابا المرتبة الثالثة في استعادة الكرة (33)، وفاز بعشر مبارزات وقام بثلاث اعتراضات.

ظهر ألابا كظهير أيسر في تشكيلة منتخب النمسا 4-2-3-1، وهو تشكيل مشابه للتشكيلة التي من المتوقع أن يستخدمها كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الموسم المقبل. لذلك، فإن التوقيع مع قلب دفاع جديد سيساعد ألابا على الانتقال إلى مركز الظهير الأيسر، وهو مركز يكون فيه أكثر فاعلية مع ريال مدريد.