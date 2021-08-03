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عبد الكريم : صبحي و جاد رحبا بتواجد الشناوي بالمنتخب الأوليمبي

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عبد الكريم : صبحي و جاد رحبا بتواجد الشناوي بالمنتخب الأوليمبي عبد الكريم : صبحي و جاد رحبا بتواجد الشناوي بالمنتخب الأوليمبي

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أشاد أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى الوطني الأوليمبي بآداء الحارس محمد الشناوي خلال مباريات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وأضاف عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية :محمد صبحي ومحمود جاد حراس مرمى على أعلى مستوى، وكلاهما رحب بإنضمام محمد الشناوي إلى معسكر المنتخب الوطني، وبكل تأكيد فقد أضاف العديد من الخبرات الكبيرة إلى الثنائي، كما أن لدينا العديد من الكوادر المميزة في حراسة المرمى مثل محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وغيرهم .

ووجه عبدالكريم الشكر لجميع اعضاء الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين ولادارة اتحاد الكرة مؤكدا ان محمد الشناوي من افضل حراس المرمي وكان اضافة قوية للمنتخب وادي بمستوي طيب

المصرى اليوم

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