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عاصمة "العلاج الطبيعي" الأوروبية.. تفتح أبوابها للسعوديين بفحص واستمارة فقط

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بدأت شهرتها منذ القرن الـ19

عاصمة

‬كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين ببراغ عاصمة الجمهورية التشيكية عن رفع اسم المملكة إلى المنطقة الخضراء، والسماح باستقبال السعوديين عبر جميع المنافذ والمطارات ابتداءً من اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 وذلك بالإجراءات التالية:

- تعبئة الاستمارة الخاصة بالدخول.

- إجراء اختبار PCR يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل السفر أو اختبار فحص كورونا سريع خلال 48 ساعة قبل السفر أو شهادة إتمام التطعيم شريطة أن يمضي على الجرعة الثانية فترة لا تقل عن أسبوعين.

يُذكر أن جمهورية التشيك تُعرف بعاصمة المصحات الطبية في أوروبا؛ لأنها تملك 37 مدينة علاجية، وكل مدينة تتميز مياهها المعدنية عن غيرها في علاج العديد من الأمراض بالمياة المعدنية، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ازدهر العلاج الطبيعي في المصحات التشيكية؛ حيث سميت التشيك بصالون أوروبا وقلبها النابض، وتعتبر الدولة الرائدة في مجال العلاج الطبيعي والأمراض الأخرى مثل الجهاز العصبي والجلطات الدماغية بكل أنواعها والانزلاق الغضروفي والشلل الدماغي وأمراض الجهاز الحركي، وإصابات ما بعد السير مثل الكسور والتشوهات الناجمة عن الحوادث وأمراض المفاصل ونقص وقلة الحركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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