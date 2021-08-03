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محافظة الدائر تكشف تفاصيل مقطع متداول لسيدة متضررة من الأمطار

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محافظة الدائر تكشف تفاصيل مقطع متداول لسيدة متضررة من الأمطار محافظة الدائر تكشف تفاصيل مقطع متداول لسيدة متضررة من الأمطار
باشرت الحالة وتم تشكيل لجنة والوقوف على المنزل لتقييم الأضرار وإيجاد الحلول

محافظة الدائر تكشف تفاصيل مقطع متداول لسيدة متضررة من الأمطار

‏كشفت محافظة الدائر تفاصيل مقطع متداول لسيدة تشتكي من تضرر منزلها بمحافظة الداير جراء الأمطار؛ بأن فرق الدفاع المدني باشرت أمس الحالة بعد الحالة المطرية مباشرة، وتم تشكيل لجنة والوقوف على المنزل لتقييم الأضرار وإيجاد الحلول.

وفي هذا الإطار نشرت المحافظة عبر حسابها في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "إشارة للفيديو المتداول التي تظهر فيه سيدة تشتكي من تضرر منزلها من السيول عقب الأمطار الغزيرة على المحافظة، نود التوضيح أن فرق الدفاع المدني باشرت أمس الحالة بعد الحالة المطرية مباشرة، وتم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على المنزل لتقييم الأضرار وإيجاد الحلول الجذرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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