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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11208.76 نقاط

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11208.76 نقاط مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11208.76 نقاط
بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال لأكثر من 245 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 51.74 نقطة ليقفل عند مستوى 11208.76 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، وتكافل الراجحي، والراجحي ريت، والتأمين العربية، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة، وإعمار، وسويكورب وابل ريت، والغاز فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و4.26%.

وكانت أسهم شركات الجزيرة، ودار الأركان، والإنماء، وإعمار، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والجزيرة، والراجحي، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 25.47 نقطة ليقفل عند مستوى 24897.11 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 225 ألف سهم تقاسمتها 1026 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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