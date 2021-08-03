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"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

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"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي "الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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