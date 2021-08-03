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سفير فلسطين يشكر لتكفل بعلاج الطفلة بيان محمود

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سفير فلسطين يشكر السيسي لتكفل مصر بعلاج الطفلة بيان محمود سفير فلسطين يشكر لتكفل بعلاج الطفلة بيان محمود

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تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح لتكفّله بعلاج الطفلة الفلسطينية (بيان محمود) البالغة 7 سنوات والتوجيه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر .

وثمن السفير دياب اللوح وقوف بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة المرضى والجرحى من أبناء قطاع غزة وتذليل كافة العقبات للتيسير عليهم في رحلات علاجهم حتى استشفاءهم وعودتهم للوطن بسلام.

ووجه السفير دياب اللوح الملحق الطبي للسفارة بزيارة الطفلة بمستشفى معهد ناصر، والوقوف على تلبية احتياجاتها خلال فترة العلاج بمصر .

جدير بالذكر أنه تم نقل الطفلة بيان محمود من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة أمس الأحد، إلى مستشفى معهد ناصر لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي مختص يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة).

المصرى اليوم

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