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أول تعليق من البرلمان على كلمة الرئيس بشأن رغيف العيش

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أول تعليق من البرلمان على كلمة الرئيس بشأن رغيف العيش أول تعليق من البرلمان على كلمة الرئيس بشأن رغيف العيش

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاحيات الرئيس عبدالفتاح اليوم، خير دليل على إهتمامه بكافة المشروعات القومية التي تحقق محاور التنمية، وتزيد من حجم الإستثمارات.

وأضاف «عابد» في بيان أصدره اليوم أن الرئيس تحمل مسؤولية كل القرارات الصعبة، التي شهدتها في السنوات الثمانية الماضية، بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مرورا بتعويم الجنيه وأيضا قراره الشجاع اليوم بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم والثابت منذ 10 سنوات تقريبا، قائلا: «نحيي الرئيس السيسي على صراحته مع الشعب المصري وقدرته على الخوض في القضايا الشائكة»

ولفت رئيس «نقل النواب» إلى أن افتتاح الرئيس المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) نموذج واضح لقدرة مصر على تحقيق التنمية السريعة، فهو صرح تنموي كبير يعزز قدرة الدولة الانتاجية وتساهم في نمو الاستثمار الغذائي مع توجيهات الرئيس باعادة تاهيل شركتي ادفينا وقها لتعود إلى مصر الريادة في الصناعات الغذائية

وتابع: «يجب أن نذكر إن الرئيس السيسي هو الرئيس الأول الذي يهتم بصحة الاطفال ودعوته للأسر أن تقوم بدورها في رعاية صحة ابنائهم وحمايتهم من السمنة وهي ظاهرة ة بين التلاميذ التي يعاني منها نحو ٤ مليون تلميذ، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون تلميذ، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.»

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس يعمل على خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادىء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

المصرى اليوم

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