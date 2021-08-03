السيطرة على حريق محدود في سجن المنصورة العمومي (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق محدود في سجن المنصورة العمومي

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة بسجن المنصورة العمومي.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتداها لأى من مبانى السجن.

وأكد مصدر أمني أن الحريق نشب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور السجن من الداخل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المصدر ان قوات الحماية المدنية تدخلت وسيطرت على الحريق فورا وجميع السجناء والعاملين بالسجن بخير ولا توجد أي اصابات.

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى

السيطرة على حريق محدود فى سجن المنصورة العمومى