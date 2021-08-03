غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أي تجاوزات أو مخالفات أثناء أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين، لامتحان مادة فلسفة ومنطق، وطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مواد الأحياء والجيولوجيا ورياضيات، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أدوا امتحاناتهم، بنسبة 100% ولم يتغيب أحد عن أداء الامتحان، فقد أدى 87 طالب وطالبة الامتحانات، منهم 4 طلاب وطالبات بمدرسة النور للمكفوفين، أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق، كما أدى 49 طالب وطالب «علمي علوم» بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، امتحان مادتي الأحياء والجيولوجيا، كما أدى 34 طالب وطالبة، علمي رياضة، امتحان مادة الرياضيات.