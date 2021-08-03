محافظ الشرقية: تشكيل لجان متابعة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وآداء العاملين بالمنشآت الخدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولمعالجة أوجه القصور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بتشكيل لجان عمل لتجوب الشوارع بمدينة ههيا، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وكذا المرور على الهيئات الحكومية بالمدينة لمتابعة إنتظام سير العمل، والتأكد من إلتزام العاملين بمواعيد العمل المحددة وقيامهم بعملهم على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح عبده سالم ،مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أن اللجنة الأولى بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة برئاسة مركز ومدينة ههيا، قامت بالمرور على عدد 14 مطعم وشواية أسماك، أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة لعدم وجود مدخنة، كما لم يقدم المختصين مايفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت اللجنة الثانية بالمرور على شوارع «أحمد عرابي، مصطفى كامل، سعد زغلول، البحر، الجمهورية»، للتأكد من رفع الإشغالات وقامت بتحرير 30 محضر إشغال لعدد من المحلات والمخابز والمطاعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالهم.

وأضاف مدير المتابعة الميدانية، أن اللجنة الثالثة قامت بمتابعة أعمال النظافة بمدينة ههيا بالمرور على الشوارع الرئيسيه والفرعية، وتبين أن حالة النظافة بالشارع مرضية وبحاجة إلى تكثيف حملات النظافة والمتابعة الجيدة، وكذلك إزالة الإعلانات غير المرخصة على واجهات العمارات السكنية وأعمدة الإنارة، والإهتمام بأعمال رفع السفوحة من على جانبي الطريق.

كما قامت اللجنة بمتابعة العاملين بديوان عام المركز، وتم الإطلاع على سجل الحضور والإنصراف وتبين إنتظام العاملين بمواعيد العمل الرسمية.

أوضح مدير المتابعة الميدانية، أن اللجنة الرابعة قامت بالإطلاع على أعمال المركز التكنولوجي ومتابعة الطلبات المقدمة للتصالح والإجراءات المتخذة في مخالفات البناء، وموقف الشكاوي الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين، والشكاوي الواردة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف على حالة السيارات والمعدات بها، والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعة المختصين بقسم تحسين البيئة وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الاهمال والتقصير في العمل.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف مواقع العمل، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، وتقييم آداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو تخاذل في ملفي النظافة والإشغالات، لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.